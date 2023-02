W jakim wieku można posłać dziecko do przedszkola?

Prawo oświatowe mówi jasno: do przedszkola publicznego można posłać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. Oznacza to, że we wrześniu swój pierwszy etap edukacji mogą rozpocząć zarówno maluchy, które trzeci rok życia ukończyły na początku roku kalendarzowego jak i te, które urodziny będą miały dopiero w grudniu. Jeżeli po zakończeniu procesu rekrutacji w placówce pozostało wolne miejsce, dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu młodszego dziecka - zazwyczaj 2,5 letniego.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku przedszkoli niepublicznych. W zależności od placówki, do procesu rekrutacji mogą podchodzić dzieci młodsze, niż trzyletnie. Niektóre przedszkola niepubliczne co roku ogłaszają nabór do grup 2,5-latków.

Co jednak, jeśli nasz maluch nie przekroczył jeszcze wymaganego progu 30-tego miesiąca życia? Wówczas odpowiednia będzie dla niego placówka skierowana do młodszych dzieci - żłobek.

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

Wielu świeżo upieczonych rodziców zastanawia się, czy muszą posyłać swoje pociechy do przedszkola, gdy te ukończą trzydziesty miesiąc życia. Uspokajamy - dzieci w wieku od trzech do pięciu lat mają prawo uczęszczać do przedszkola, nie jest to jednak obowiązkowe. Dopiero po ukończeniu przez nie szóstego roku życia, muszą one odbyć przygotowanie przedszkolne, potocznie zwane zerówką. W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może ono korzystać z wychowania przedszkolnego nawet do ukończenia dziewiątego roku życia.

Jakie przedszkole wybrać dla dziecka?

Wielu rodzicom kwestia wyboru odpowiedniego przedszkola dla ich dziecka często sprawia sporo trudności. Zależy im przede wszystkim na zapewnieniu jak najlepszych warunków rozwoju i edukacji dla swojego malucha. W poszukiwaniu idealnej placówki edukacyjnej, mogą poświęcać dziesiątki godzin na przeglądanie ofert różnych przedszkoli, zastanawiając się nad ich poziomem nauczania, programem dydaktycznym oraz kadrą nauczycielską.

Jedną z ciekawszych propozycji na mapie Gdańska jest przedszkole Szkrabolandia, którego placówki znaleźć można w następujących rejonach miasta:

Gdańsk Ujeścisko

Gdańsk Żabianka

Gdańsk Chełm

Szkrabolandia wyróżnia się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego dziecka, dbałością o rozwój emocjonalny i społeczny swoich podopiecznych, a także ciekawym programem edukacyjnym, który dostosowany jest do wieku i potrzeb maluchów. Jeżeli więc szukasz odpowiedniego przedszkola dla swojej pociechy - Szkrabolandia z pewnością spełni wasze wspólne oczekiwania.